Фото: МЧС РФ

Часть стены обрушилась при пожаре в рязанском ТЦ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МЧС.

"Глубина – где-то порядка 20–30 метров. На данный момент, по оперативной информации, угрозы дальнейшего обрушения нет", – заявил врио начальника ГУ МЧС по региону Александр Савуков.

По его словам, пожарные работают на объекте с соблюдением требований безопасности.

Кровля торгового центра "М5 Молл" загорелась вечером 12 ноября. На данный момент пожар локализован на площади 500 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В МЧС уточнили, что из здания были эвакуированы 1,2 тысячи человек.

