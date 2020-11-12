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Пожар в торговом центре в Рязани потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 19:00 пожар ликвидирован", – заявили в ведомстве.

В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. Ее поручили провести прокурору Московского района Рязани.

Кровля торгового центра "М5 Молл", расположенного на Московском шоссе, загорелась вечером 12 ноября. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 1,2 тысячи человек.

