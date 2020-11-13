Склад в Красносельском районе загорелся второй раз за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар возник в складском здании в центре Москвы второй раз за сутки. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщается, что огонь охватил постройку в Красносельском районе столицы. Пожар случился по адресу Леснорядский переулок, дом 18, строение 7.

"Принятыми мерами в 00:11 пожар был локализован", – отметили в МЧС.

Как пишет ТАСС, площадь пожара составила 130 метров. В данный момент возгорание полностью потушено.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Отмечается, что это уже не первый пожар за сутки в указанном здании. Ранее огонь охватил два этажа постройки.

12 ноября в 4:00 было объявлено о локализации возгорания. Позднее пожар был полностью потушен.

Ранее в Рязани загорелась кровля торгового центра "М5 Молл". Площадь пожара составила 500 квадратных метров.