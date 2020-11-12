Названа предварительная причина пожара в ТЦ в Рязани

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Короткое замыкание могло стать причиной пожара в торговом центре в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также не исключаются другие версии. В частности, рассматривается такая причина, как нарушение требований пожарной безопасности.

Кровля торгового центра "М5 Молл", расположенного на Московском шоссе, загорелась вечером 12 ноября. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 1,2 тысячи человек. В связи с происшествием была организована проверка местной прокуратурой.