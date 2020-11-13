Пожарные локализовали возгорание в Санкт-Петербурге

Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

Сотрудникам пожарных служб удалось локализовать возгорание в производственном здании в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба МЧС РФ.

Сообщается, что локализация была объявлена в 23:20.

"Пожар локализован на третьем этаже на площади 600 кв. метров и четвертом этаже - 600 кв. метров", – заявили в МЧС агентству ТАСС.

Уточняется, что на данный момент сведений о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Ранее стало известно о серьезном пожаре в производственном здании в Санкт-Петербурге. МЧС уточняло, что возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.

Кроме того, к тушению огня привлекли пожарный поезд. Инцидент был взят на контроль в прокуратуре Красносельского района Санкт-Петербурга.