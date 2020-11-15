Одна квартира повреждена при пожаре в жилом доме в Красноармейске

Фото: Telegram-канал МЧС РФ

Одна из квартир в жилом доме в Красноармейске оказалась повреждена в результате пожара. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Вадим Андямов.

Как передает официальный Telegram-аккаунт ведомства, огонь не затронул остальные жилые помещения.

"Удалось отстоять все жилые помещения за исключением одной квартиры", – подтвердили в МЧС.

Андямов уточнил, что из здания была проведена эвакуация 82 жителей дома.

"Они размещены в пункте временного размещения, с ними работают наши психологи", – сообщил Андямов.

По его данным, тушение пожара осложнялось старой постройкой здания и большими пустотами в перекрытиях.

Ранее сообщалось, что огонь охватил кирпичный дом с деревянными перекрытиями по адресу: Заречный тупик, дом 4. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. К ликвидации пожара привлекли 66 человек и 18 единиц техники.

Изначально площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Позднее появились сообщения, что она увеличилась до 1 300 квадратных метров.

По последним данным, открытое горение удалось потушить. Его ликвидация произошла в 23:34.