Одна квартира повреждена при пожаре в жилом доме в Красноармейске

01:34
Фото: Telegram-канал МЧС РФ
Одна из квартир в жилом доме в Красноармейске оказалась повреждена в результате пожара. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Вадим Андямов.
Как передает официальный Telegram-аккаунт ведомства, огонь не затронул остальные жилые помещения.
"Удалось отстоять все жилые помещения за исключением одной квартиры", – подтвердили в МЧС.
Андямов уточнил, что из здания была проведена эвакуация 82 жителей дома.
"Они размещены в пункте временного размещения, с ними работают наши психологи", – сообщил Андямов.
По его данным, тушение пожара осложнялось старой постройкой здания и большими пустотами в перекрытиях.
Ранее сообщалось, что огонь охватил кирпичный дом с деревянными перекрытиями по адресу: Заречный тупик, дом 4. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. К ликвидации пожара привлекли 66 человек и 18 единиц техники.
Изначально площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Позднее появились сообщения, что она увеличилась до 1 300 квадратных метров.
По последним данным, открытое горение удалось потушить. Его ликвидация произошла в 23:34.
В подмосковном Красноармейске загорелась жилая двухэтажка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: