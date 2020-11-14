Площадь пожара в жилом доме в Красноармейске увеличилась до 1300 "квадратов"

14 ноября, 22:40 (обновлено 14.11.2020 22:50)
Фото: соцсети
Площадь пожара в жилом доме в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1300 квадратных метров, из дома эвакуировали 80 жильцов, в том числе 18 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.
Возгорание произошло в кирпичном доме с деревянными перекрытиями по адресу: Заречный тупик, дом 4. Пожару присвоен второй ранг сложности. К ликвидации пожара привлечены 66 человек и 18 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 600 квадратных метров, затем площадь возгорания увеличилась до 1000 "квадратов".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать помощь людям, чьи квартиры пострадали в ходе пожара. Глава региона подчеркнул, что сейчас самое важное – обеспечить временное размещение жильцов и расселение дома.
До этого один человек погиб, троих спасли при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.
В подмосковном Красноармейске горит двухэтажный жилой дом
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