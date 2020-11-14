Площадь пожара в жилом доме в Красноармейске увеличилась до 1000 кв метров

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24
Площадь пожара в жилом доме в подмосковном Красноармейске выросла почти вдвое – с 600 до 1000 квадратных метров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, огонь распространился на второй этаж. Распространению огня способствуют деревянные перекрытия.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу: Заречный тупик, дом 4. Пожару присвоен второй ранг сложности.
По данным источника, это кирпичный дом с деревянными перекрытиями. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. К ликвидации пожара привлечены 66 человек и 18 единиц техники.
До этого один человек погиб, троих спасли при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.