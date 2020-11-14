Человек погиб при пожаре в одной из квартир в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, троих спасли при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожар возник на 12 этаже дома по адресу: город Зеленоград, корпус 1501. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

В ходе тушения пожарные спасли трех человек из соседних квартир. К настоящему времени пожар ликвидирован.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома в Щербинке на улице Барышевская Роща, дом 22. В одной из квартир на 14-м этаже горели личные вещи и постельные принадлежности.

Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Из горящей квартиры спасатели вытащили одного человека. Один человек погиб.

До этого пожар произошел на территории Кизилташского монастыря в Крыму. В данный момент возгорание потушено.