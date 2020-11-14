Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Щербинке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире жилого дома в Щербинке. Об этом информирует пресс-служба столичного управления МЧС.

Известно, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 13 ноября в 23:43. Возгорание происходило по адресу улица Барышевская Роща, дом 22.

"Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на 14-м этаже жилого дома. Горели личные вещи и постельные принадлежности", – рассказали в МЧС.

Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Из горящей квартиры спасатели вытащили одного человека. Он был передан врачам для проверки состояния.

"К сожалению, человек погиб", – отметили в МЧС.

Пожар потушили в 0:14.

Ранее пожар произошел на территории Кизилташского монастыря в Крыму. В данный момент возгорание потушено.