Жилой дом загорелся в подмосковном Красноармейске

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Крыша и чердак жилого двухэтажного дома загорелись в подмосковном Красноармейске. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу: Заречный тупик, дом 4. Пожару присвоен второй ранг сложности. По данным источника, это кирпичный дом с деревянными перекрытиями.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее один человек погиб, троих спасли при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

До этого пожар произошел в квартире жилого дома в Щербинке на улице Барышевская Роща, дом 22. Из горящей квартиры спасатели вытащили одного человека. Один человек погиб.