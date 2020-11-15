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Происшествия

00:13

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Красноармейске

происшествия пожар

Фото: соцсети

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в жилом доме в Красноармейске. Об этом проинформировали в областном главке МЧС РФ.

Отмечается, что ликвидация произошла в 23:34.

Ранее сообщалось, что огонь охватил кирпичный дом с деревянными перекрытиями по адресу: Заречный тупик, дом 4. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. К ликвидации пожара привлекли 66 человек и 18 единиц техники.

Изначально площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Позднее появились сообщения, что она увеличилась до 1 300 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 80 человек, в том числе 18 детей. Сведений о пострадавших не поступало.

В подмосковном Красноармейске горит двухэтажный жилой дом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение оказать необходимую помощь людям, чьи квартиры пострадали от пожара.

Накануне один человек погиб при пожаре одной из квартир в Зеленограде. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

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