Количество ДТП с участием мотоциклистов в столице снизилось на 15%

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Число аварий с участием мотоциклистов в городе снизилось на 15% с начала этого года по сравнению с показателем годичной давности. Статистику привели в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 36%, раненых – на 15%", – заявили в департаменте. По данным пресс-службы, в 2020 году в столице в авариях с участием мотоциклистов погибли 28 человек (592 получили ранения). За аналогичный период в 2019 году умерли 44 человека и 693 пострадали.

"Ежегодно количество ДТП увеличивается именно осенью", – обращают внимание в Дептрансе. Мотоциклистов, планирующих поездки, просят оценивать свои навыки управления и уделять внимание экипировке.

"На улицах будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения", – говорится в сообщении ведомства.

В конце сентября мотоциклист сбил ребенка и протаранил две машины на севере столицы.