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Общество

15:17

Османов: почти 2 тысячи детей были госпитализированы с коронавирусом за время пандемии

общество дети

Фото: depositphotos/khanfus

В больницы Москвы были госпитализированы около двух тысяч детей с COVID-19. Об этом на круглом столе в Общественной палате Москвы сообщил главный педиатр столицы, главный врач Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

"По данным на 7 ноября 2020 года, частота случаев COVID-19 у детей в Москве составляет 34 790 случая (7,6% от общего числа заболевших), 65% из них – дети 6-11-х классов. В период пандемии было госпитализировано 1 908 детей, 92,5% из них со средне-тяжелой формой, 4,3% – с тяжелой", – отметил Османов.

По его словам, у детей клиническими особенностями коронавирусной инфекции являются ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности или с таковой. Также у детей проявляется менингоэнцефалит, ОРДС.

По словам Османова, COVID-19 может привести к развитию мультисистемного воспалительного синдрома – это тяжелое поражение всех систем организма, которое может протекать с сепсисом, а также спровоцировать септический шок.

"К моменту появления положительной реакции дети, как и взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней. При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия", – рассказал медик.

Он подчеркнул, что необходимо разобщать детей, как бы это тяжело не давалось учащимся и их родителям.

"Статистика показывает, что в числе заболевших детей превалируют старшеклассники, и превалируют с наиболее тяжелым течением заболевания – болеют "по-взрослому". А разобщение – один из базовых принципов эпидемиологии, который применяется абсолютно при любых инфекциях с высоким уровнем контагиозности, к которым, несомненно, относится и новая коронавирусная инфекция", – объяснил Османов.

Как заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова, дистанционное обучение для этой категории детей позволило предотвратить серьезный рост заболеваемости.

Ракова: ПЦР-тестирование в Москве стало доступнее

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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