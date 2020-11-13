Дистанционное обучение в Москве позволило предотвратить рост заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При общем росте пациентов с коронавирусом среди учащихся средней и старшей школы увеличения числа заболевших не зафиксировано, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе увеличилась более чем в два раза. То же самое касается и общего числа выявленных заболевших в неделю.

При этом среди учеников средней и старшей школы заболеваемость осталась на том же уровне, что и в начале октября, добавила заммэра.

По ее словам, если бы среди этих учащихся наблюдался такой же рост, как и у людей других возрастов, сейчас болели бы примерно на пять тысяч человек больше, число же учеников с COVID-19 составило бы почти семь тысяч. Общая же заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12%.

"Это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тысяч человек. Следующим шагом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов. Это решение поддержано федеральным органом власти – приказ министерства образования и науки был подписан на этой неделе", – заявила Ракова.

Ранее сообщалось, что eченикам 6–11-х классов стоит ограничить контакты с другими людьми. Речь идет о тех, кто находится на дистанционном обучении.

Ракова подчеркнула, что подросткам не рекомендуют встречаться со сверстниками и старшими родственниками. Меры необходимы для профилактики коронавируса.

"Именно старшеклассникам сейчас стоит особенно поберечься, постараться избегать посещения общественных мест, встреч с друзьями и старшими родственниками", – приводит ТАСС слова заммэра.

Ракова отметила, что 540 тысяч детей в Москве являются учениками 1–5-х классов, еще полмиллиона человек обучаются в 6–11-х классах. Таким образом, решение о переводе детей на дистанционное обучение снижает нагрузку на школы. Это позволяет минимизировать контакты в здании между учениками разных классов.

При этом заммэра уведомила, что в столице ведется мониторинг ситуации и работа с разными группами риска.