Андреева ответила на вопрос, почему частные школы не уходят на дистанционку

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Руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева рассказала, что частным школам удается сохранить очный формат обучения благодаря небольшому количеству обучающихся. Об этом сообщает РИА Новости.

Андреева пояснила, что в городских школах в классах учатся около 20–25 детей, тогда как в частных – около 8–10 человек. По ее словам, процент детей в частных школах крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости.

Руководитель столичного Роспотребнадзора добавила, что власти планируют при стабилизации ситуации в городе сразу же вернуть детей в школы. Первым делом, по ее словам, это будет касаться выпускных классов.

"Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации, – будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников. Мы понимаем, какой важный период у них сейчас – подготовка к ЕГЭ", – заключила Андреева.

Ранее Сергей Собянин продлил на две недели дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Градоначальник уточнил, что учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. Мэр напомнил, что за три недели дистанционки доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.

