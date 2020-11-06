Проценко поддержал продление в Москве дистанционки для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный врач медцентра в Коммунарке Денис Проценко поддержал продление дистанционного обучения в школах для учащихся 6–11-х классов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он обсуждал дистанционный вариант обучения со своей дочерью, которая в этом году заканчивает школу. Проценко отметил, что его дочь недовольна отсутствием живого общения со сверстниками. При этом, как отметил врач, он "постарался объяснить ей эпидемиологически-медицинские причины".

"Дети и подростки переносят в основном контакт с вирусом бессимптомно (и пример дочери с ее высоким уровнем IgG при отсутствии болезни ей был примером), при этом они значимо увеличивают риски инфицирования коронавирусной инфекции членов семьи, с которыми проживают", – написал Проценко, добавив, что дистанционный формат обучения является временной и вынужденной мерой.

Ранее Сергей Собянин призвал соблюдать существующие меры по коронавирусу, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 "не ползли вверх". Это, по его словам, является гарантией того, что Москва сможет достойно выйти из кризиса.

Также мэр на две недели продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Градоначальник уточнил, что учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. Мэр напомнил, что на дистанционке школьники старших классов уже три недели и за это время доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.