Ноябрьские каникулы в московских школах перенесли на ранний срок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ноябрьских каникул в столичных школах не будет. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Такое решение принято в связи с тем, что в городе в октябре уже были двухнедельные каникулы. Они прошли во всех учебных заведениях одновременно.

"В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что столичные школы ушли на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев коронавируса.

После этого, с 19 октября, на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перешли учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратились в школы и возобновили обучение в очном режиме.

