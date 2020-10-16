Продленка для младших классов в Москве будет работать после каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных школах работа групп продленного дня будет продолжена после каникул для младшеклассников, которые вместе с пятыми классами выйдут на очные занятия. Об этом сообщила в интервью ТАСС заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для младших классов будет сохранена продленка – по классам или параллелям, в зависимости от возможностей школы. В любом случае организовать ее будет проще с учетом того, что в школах будет почти в два раза меньше детей", – сказала вице-мэр.

По ее словам, в школах занятия в кружках и секциях смогут проходить очно. Однако они будут доступны только для учащихся из одной параллели, чтобы минимизировать контакты между детьми.

"Что касается дворцов и центров творчества, в них все занятия в кружках и секциях, в том числе в дистанционном формате, с 19 октября приостановлены на две недели", – сказала вице-мэр.

Ракова добавила, для учащихся будет организовано питание, также продолжится выдача продуктовых наборов для детей на дистанционке, которые обеспечивались питанием в школах.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей школьного возраста в стране снизилась. Она отметила, что среди школьников в возрасте 7 до 15 лет идет снижение на 5,7%, а среди детей 16–18 лет – на 15,9%.

Первый замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что эпидемиологическая обстановка в российских школах находится под контролем. Он отметил, что численность закрывающихся на карантин образовательных учреждений, а также выходящих из него имеет стабильный характер.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. А ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.

