Минпросвещения выступило против введения еще одних каникул для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве просвещения отреагировали на инициативу председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование, на период многодневного голосования на выборах.

В ведомстве считают, что призывы к резким изменениям школьного календарного плана могут стать причиной социального напряжения. Там подчеркнули, что каникулы – это неотъемлемая часть школьного образования, которая позволяет проходить учебный год без перегрузок.

"Каникулы должны учитывать особенности школьной программы, особенности учебного процесса, и, согласно действующему законодательству, период для каникул определяет каждая школа самостоятельно. При необходимости возможно внести те или иные коррективы на уровне региона, как это и делает сейчас ряд субъектов для сохранения защиты здоровья школьников и педагогов в нынешних эпидемиологических условиях", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Элла Памфилова подчеркнула, что при трехдневном голосовании единая каникулярная неделя в первую очередь необходима из-за того, что в школах многие преподаватели являются членами комиссий. По ее словам, также это стоит сделать для того, чтобы успеть подготовить все помещения к голосованию и провести их дезинфекцию.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что российские регионы совместно с Центральной избирательной комиссией смогут самостоятельно принимать решения о режиме работы школ во время выборов.

