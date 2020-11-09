Памфилова предложила унифицировать каникулы в школах при многодневном голосовании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила на период многодневного голосования на выборах предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Поясню, что я имела в виду. Эта проблема (разведения учебного и избирательного процессов. – Прим. ред.) на самом деле существует, и я полагала необходимым проинформировать об этом президента. Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный", – сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что при трехдневном голосовании единая каникулярная неделя в первую очередь необходима из-за того, что в школах многие преподаватели являются членами комиссий. По ее словам, также это стоит сделать для того, чтобы успеть подготовить все помещения к голосованию и провести их дезинфекцию.

"Единые каникулы – это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей – в комиссиях, а Единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре. Мое предложение может быть обсуждено наряду с другими. Быть может, они будут более кардинальными. Очень важно, чтобы были единые правила, чтобы нам не пришлось в ручном режиме решать эту проблему", – заявила Памфилова.

Ранее председатель Центризбиркома заявила, что день тишины в условиях современного развития технологий потерял свой изначальный смысл. По ее словам, идея дня тишины требует всестороннего обсуждения при многодневном голосовании. До этого она напомнила, что запрет на агитацию в таких случаях будет вводиться за сутки до первого дня выборов.