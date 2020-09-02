Регионы примут решение о режиме работы школ во время выборов совместно с ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Российские регионы совместно с Центральной избирательной комиссией смогут самостоятельно принимать решения о режиме работы школ во время выборов. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
Отмечается, что голосование состоится уже в сентябре 2020 года.
"Организация процедуры голосования в сентябре 2020 года отнесена к полномочиям ЦИК, и вопросы, затрагивающие образовательные организации, должны решаться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами управления образованием", – сказано в сообщении.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила усовершенствовать систему проверки подписей кандидатов. По ее словам, это удовлетворит большее количество избирателей, поскольку увеличится вероятность регистрации различных кандидатов.
Памфилова также рассказала, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября. При этом 13 сентября назначен основной день выборов.
Довыборы в советы депутатов в двух муниципальных округах пройдут 13 сентября
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