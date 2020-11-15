Фото: МЧС России

Пожар в строящемся здании на западе Москвы ликвидировали, сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

Отмечается, что общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 11:52. По словам представителей МЧС РФ, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар произошел по адресу: улица Нежинская, дом 5Б. Сообщалось, что горел утеплитель на крыше.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире жилого дома в Северном Медведково. Отмечалось, что в целях безопасности из подъезда вывели семь человек. В результате пожара погиб один человек, двоих удалось вызволить из квартиры.