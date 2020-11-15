Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар произошел в квартире жилого дома в Северном Медведково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС РФ.

Отмечается, что возгорание возникло на первом этаже здания, расположенного по адресу: улица Широкая, дом 1, корпус 2. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями из горевшей квартиры были спасены два человека. В целях безопасности из подъезда были выведены семь человек. Один человек погиб", – отметили в пресс-службе МЧС РФ.

Согласно заявлению ведомства, пожар в настоящий момент уже ликвидирован.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в строящемся здании на Нежинской улице. Отмечалось, что горит утеплитель на крыше. Площадь пожара составлял 20 квадратных метров.