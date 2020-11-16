Власти Бурятии приостановили работу ТЦ, кинотеатров и общепита

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Власти Бурятии решили приостановить работу торговых центров, заведений общественного питания, кинотеатров и салонов красоты, сообщает RT.

Ограничения будут действовать с 16 по 30 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Перестанут работать бани и сауны, кафе, столовые, буфеты, рестораны и другие предприятия общественного питания, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов.

Работать будут лишь аптеки, салоны услуг связи, продуктовые магазины и непродовольственные магазины с товарами первой необходимости.

В конце октября Бурятия вошла в восьмерку российских регионов, где ситуация с коронавирусом оценивается как тяжелая.

Согласно статистической карте, которая создана на основе официальных данных, в "зеленой" зоне затухания эпидемии не осталось ни одного региона, а в восьми ситуацию можно оценить как тяжелую.

В последнюю категорию, помимо Бурятии, попали Чукотка, Алтай, Марий Эл, Севастополь, Ненецкий автономный округ, а также Новосибирская и Новгородская области.