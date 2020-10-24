Эксперт назвал регионы РФ с тяжелой ситуацией по COVID-19

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Усиление динамики заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах РФ. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Согласно статистической карте, которая создана на основе официальных данных, в "зеленой" зоне затухания эпидемии не осталось ни одного региона, а в восьми ситуацию можно оценить как тяжелую.

В последнюю категории попали: Бурятия, Чукотка, Алтай, Марий Эл, Севастополь, Ненецкий автономный округ, а также Новосибирская и Новгородская области.

"В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября", – сказал эксперт РИА Новости.

В "светло-красную" зону с неудовлетворительной динамикой в том числе Татарстан, Санкт-Петербург, Владимирская, Тульская и Ярославская области, Камчатка и другие.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 710, в Московской области – 472.