Мурашко заявил о росте числа пациентов с COVID-19 в реанимации

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В России выросло число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в реанимации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также отметил, что в стране занято около 5,3 тысячи реанимационных коек. По словам министра, резервный фонд загружен менее чем на четверть.

"В этом отношении реанимационная защита полностью обеспечена", – приводит слова главы Минздрава ТАСС.

За последние сутки в России выявили 22 778 случаев COVID-19. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%).

В Москве зафиксировано 6 360 новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа. Выздоровели за это время 4 244 человека.

