В ВОЗ заявили, что системы здравоохранения Европы истощены

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Системы здравоохранения стран Европы и Америки истощены из-за коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.

"В настоящий момент мы крайне озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран. Особенно в Европе и регионе Америки. Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса", – заявил Гебрейесус.

В то же время, по словам главы ВОЗ, имеются хорошие новости по поводу вакцин от коронавируса. По его словам, это позволяет выражать осторожный оптимизм, что препараты, вырабатывающие иммунитет к COVID-19, появятся в ближайшие месяцы.

За последние сутки в мире обнаружили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса. Сообщалось, что в Европе зафиксировали 246 603 заболевших COVID-19. Больше всего случаев коронавируса пришлось на Северную и Южную Америку – более 42% зараженных от общего числа зарегистрированных.

В странах Европы продолжают ужесточать ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, в Сербии планируется запретить работу торговых предприятий и заведений общепита с 21:00 до 05:00. Исключением являются аптеки, доставки еды и АЗС.

Австрия же планирует объявить полный локдаун с 17 ноября. Сообщалось, что граждане смогут получить доступ только к отделениям почты, банкам, аптекам и магазинам с товарами первой необходимости. Все школьники перейдут на дистанционное обучение, а сотрудников переведут на удаленку, если имеется такая возможность.