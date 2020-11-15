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Общество

16:26

Сербия ужесточает меры против коронавируса

за рубежом общество

Фото: AP/Darko Vojinovic

Правительство Сербии заявило об ужесточении мер борьбы с коронавирусом. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнабич, передает РИА Новости.

Решение принято в ходе заседания на тему эпидемиологической обстановки.

В стране запретят работу ресторанов, кафе, торговых центров и магазинов с 21:00 до 5:00 следующего утра. Исключением станут аптеки, доставки еды и АЗС.

Брнабич добавила, что ограничительные меры начнут действовать с 17 ноября. Они продлятся до 1 декабря. При этом вводить комендантский час в Сербии пока не планируется.

Ранее в Австрии объявили локдаун. Он продлится с 17 ноября по 6 декабря.

Под ограничения попадает практически вся сфера торговли: закрываются парикмахерские, салоны красоты. Кроме того, запрещено работать ресторанам, отелям, театрам, музеям и кинотеатрам. Гражданам будут доступны только магазины с товарами первой необходимости, а также отделения почты, банки и аптеки.

Австрия объявила о полном локдауне

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