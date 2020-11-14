Австрия объявила о полном локдауне с 17 ноября

19:14
Фото: ТАСС/Ronald Zak/AP
В Австрии объявили локдаун. Он продлится с 17 ноября по 6 декабря. Об этом заявил канцлер республики Себастьян Курц.
Под ограничения попадает практически вся сфера торговли: закрываются парикмахерские, салоны красоты. Кроме того, запрещено работать ресторанам, отелям, театрам, музеям и кинотеатрам. Гражданам будут доступны только магазины с товарами первой необходимости, а также отделения почты, банки и аптеки.
Канцлер подчеркнул, что школьников переведут на дистанционное обучение, а всех сотрудников по возможности на удаленку. При этом выходить из дома без уважительной причины нельзя будет в любое время суток.
"Моя настойчивая просьба на следующие недели – пожалуйста, ни с кем не встречайтесь. Проводите свободное время исключительно с людьми, с которыми проживаете, а если вы живете одни, то определите одного человека, с которым вы будете состоять в личном контакте в ходе локдауна", – высказался Курц.
Отмечается, что это уже второй локдаун в стране за этот год. Он в мягкой форме начался 3 ноября, когда еще была разрешена работа всем магазинам. Тогда же действовал комендантский час с 20:00 до 6:00 следующего дня.
Ранее стало известно, что власти Черногории вводят в стране комендантский час из-за пандемии коронавируса. Он будет действовать с 21:00 до 5:00. В это время запрещен выход из дома. Рабочее время торговых точек, кафе и ресторанов ограничивается до 20:00, на выходных запрещаются междугородние поездки.
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