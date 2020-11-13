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В мире

17:48

Власти Черногории вводят в стране комендантский час

за рубежом

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Власти Черногории вводят в стране комендантский час из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Национальный совет по инфекционным заболеваниям.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00, передает РИА Новости. В это время запрещен выход из дома. Рабочее время торговых точек, кафе и ресторанов ограничивается до 20:00, на выходных запрещаются междугородние поездки.

Посещение кафе и ресторанов с 7:00 до 20:00 возможно только при наличии защитной маски, которую разрешается снимать лишь на время еды и питья. За одним столом могут находиться не более четырех человек, также между ними обязательна дистанция 2 метра.

Религиозные обряды разрешены только при отсутствии прихожан. Пока меры действуют до 1 декабря.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что осложнения, вызванные COVID-19, являются причиной каждой четвертой смерти в стране.

По его словам, около 10 тысяч жителей Франции умерли после заражения коронавирусной инфекцией за последние два месяца.

В Испании более трети коечного фонда в палатах интенсивной терапии приходится на больных коронавирусом. В среднем более 17% заболевших поступают в больницы на лечение.

В стране также вводятся жесткие ограничительные меры. В частности, в Андалусии закрыли передвижение между муниципалитетами и ужесточили комендантский час.

В Италии ограничительные меры ввели в Тоскане, Абруццо, Лигурии, Умбрии и Базиликате. Там полностью закрывают бары и рестораны, а также ограничивают передвижение между населенными пунктами.

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