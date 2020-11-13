Во Франции причиной каждой четвертой смерти становится COVID-19

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Во Франции осложнения, вызванные COVID-19, являются причиной каждой четвертой смерти. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

По его словам, около 10 тысяч жителей Франции умерли после заражения коронавирусной инфекцией за последние два месяца.

"Сегодня коронавирус является причиной каждой четвертой смерти", – заявил Кастекс.

Премьер-министр Франции отметил, что в стране вторая волна COVID-19 очень сильная и приближается к пику. Он добавил, что власти позаботятся о предприятиях, которым пришлось закрыться.

"Власти берут на себя обязательства по защите населения от пандемии. Правительство также намерено экономически защитить предприятия, ставшие жертвами режима карантина", – заявил Кастекс.

Он добавил, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом, ограничения могут быть смягчены.

Ранее депутаты Национального собрания Франции поддержали решение правительства о продлении санитарного чрезвычайного положения. Предыдущий закон вводил чрезвычайное положение до 16 февраля, однако теперь режим продлен до 1 апреля. Правительство подчеркивает, что ситуация в стране, связанная с распространением COVID-19, вызывает "очень сильные опасения".

В стране не работают рестораны, кафе и бары, не проводятся массовые мероприятия, жители могут выйти на улицу совсем ненадолго и только после заполнения спецформуляра.

