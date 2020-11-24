Попова сообщила, что в России не циркулирует коронавирус из Китая

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Координационном совете уполномоченных по правам человека сообщила, что коронавирус из Китая не циркулирует в России. В РФ распространен европейский вариант, считает она.

"Наши специалисты смогли оперативно применить меры реагирования, разработать тест-системы и не допустить китайский возбудитель. С уверенностью могу сообщить, что на территории РФ вирус из Китая не циркулирует", – пояснила она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что стране удалось благополучно пройти первую волну пандемии.

Ранее Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Она напомнила о необходимости ношения масок и мытья рук. Также Попова отметила важность соблюдения социальной дистанции и призвала не посещать общественные места в случае отсутствия крайней необходимости.

Она также отметила, что коронавирус не исчезнет с наступлением зимы. Она отметила, что инфекции часто живут и при 70-градусной минусовой температуре.