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Глава Сбербанка Герман Греф сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в программе канала "Россия 1".

По словам Грефа, вакцину получили также несколько топ-менеджеров крупнейшего российского банка.

"Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям. Не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса", – пояснил свое решение Греф.

Ранее от коронавируса привился министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.