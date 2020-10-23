Министр просвещения РФ привился от коронавируса

Фото: министерство просвещения Российской Федерации

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сделал прививку от коронавируса, сообщает Агентство "Москва".

"Подтверждаю", – заявил журналистам пресс-секретарь министра, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого от коронавируса привились вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также Владимир Путин заявил, что люди из его окружения привились от COVID-19.

Ранее начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод сотрудников на удаленку в Москве позволят не вводить более строгих ограничений из-за коронавируса.

По его мнению, соблюдение всех мер и требований, установленных правительством города, поможет справиться с непростой эпидемиологической ситуацией.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве зафиксировали 5 478 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 710, в Московской области – 472, в Нижегородской области – 366, в Ростовской области – 299.