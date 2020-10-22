Оперштаб рассказал об СМС, которые могут получить заболевшие COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали о типах СМС-рассылок, которые могут получить на свои телефоны жители столицы, заболевшие COVID-19 или контактировавшие с ними.

В частности, если горожанин получил сообщение о том, что он контактировал с заболевшим коронавирусом, то это значит, что данные сведения предоставил сам больной. Работодатель, близкий знакомый или преподаватель вуза мог указать вас в качестве контактного лица, пояснили в штабе.

Также сообщение может содержать информацию о заболевании коронавирусом вашего ребенка. Данную информацию можно проверить через электронную медицинскую карту или обратиться в городскую поликлинику по месту прикрепления ребенка.

Кроме того, родителям сообщат, если ребенок проживает по одному адресу с заболевшим (в случае когда заболевший сообщил данный адрес своего проживания). Вернуться в школу он сможет только со справкой из поликлиники о состоянии здоровья, а если он не проживает по данному адресу – с официальным заявлением родителя.

В Оперативном штабе пояснили, что ошибка в СМС-рассылке возможна, если заболевший указал неверные данные. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (495) 870-45-09.

В Москве за последние сутки выявили 4 413 новых случаев коронавируса. В медицинских учреждениях столицы к системам искусственной вентиляции легких подключены 343 человека. Всего за последние сутки госпитализировали 1 231 пациента.