Песков назвал санкции против "Северного потока – 2" недобросовестной конкуренцией

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В Кремле считают расширение США санкций против "Северного потока – 2" проявлением недобросовестной конкуренции. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на проект согласованного обеими палатами конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год. Он предусматривает санкции против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги для завершения строительства "Северного потока – 2".

"В контексте "Северного потока – 2" считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций. Сотрудники ведомства предоставили 30 дней компаниям, которые попадают под расширенную интерпретацию, чтобы свернуть свою деятельность.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

