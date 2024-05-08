Около 17 тысяч москвичей привились от клещевого энцефалита с начала сезона

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Примерно 17 тысяч москвичей прошли полный курс вакцинации от клещевого энцефалита с начала сезона. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

По информации ведомства, такое количество привитых на 5 тысяч превышает показатели прошлого года. При этом в этом году количество детей, прошедших полный курс от клещевого энцефалита, составило более 6 тысяч человек, что на 1,8 тысячи больше, чем в 2023-м.

Всего, как уточнили в управлении Роспотребнадзора, привиты уже свыше 36 тысяч жителей столицы.

В пресс-службе добавили, что за последнюю неделю в медучреждения Москвы обратились лишь те граждане, которые подверглись нападению со стороны клещей при выезде за пределы города или в Подмосковье.

"В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении парков Ботанического, Битцевского, Измайловского, "Фили", лесопарка "Лосиный остров", лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО", – заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пока случаев заражения энцефалитом насекомых не регистрировалось.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщило о случаях присасывания клещей в нескольких парках в Москве, в числе которых Тушинский, "Крылатские холмы" и "Сокольники". В связи с этим жителям рекомендовали гулять в парках и лесопарках по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.

