Водителей призвали быть внимательными на дороге из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за непогоды, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 9 мая и утром температура воздуха может опускаться до минус 2 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодой. Также в случае необходимости специалисты выборочно обработают дороги и тротуары противогололедным материалом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что снег будет идти в Москве с перерывами до утра 9 мая. Всего с начала майского снегопада может выпасть от 3 до 4 миллиметров осадков, добавил синоптик.

До этого стало известно, что сильный ветер в столице повалил деревья и повредил различные конструкции. Столичные службы оперативно устраняют последствия непогоды.