Германия разрешила укладку "Северного потока – 2" до конца года

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Укладка трубопровода "Северный поток – 2" в немецких водах согласована на декабрь. В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии рассматривают заявку на продолжение работ в январе – апреле 2021 года, сообщает РИА Новости.

"На декабрь работы согласованы. После согласования изменений будет принято решение о проведении работ в январе – апреле следующего года", – сообщила заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд.

По ее словам, разрешение ведомства начнет действовать с 5 декабря. Мансфельд также сообщила, что трубоукладочные работы будет вести судно "Академик Черский".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.