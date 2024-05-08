Путин заявил об эффективности ЕАЭС перед новыми вызовами и санкциями

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) показал свою эффективность перед лицом новых вызовов. Об этом заявил Владимир Путин на саммите ЕАЭС.

По словам российского президента, вызовы в том числе связаны с санкциями и демонтажем многих базовых устоев международной торговли.

Ранее исполняющий обязанности пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие в ЕАЭС дает входящим в него государствам заметную прибавку к росту ВВП. В интересах всех стран-участниц продолжать развитие союза, и они это знают, добавил политик.

Саммит ЕАЭС проходит в Москве 8 мая. Среди гостей не только участники союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), но и партнеры по СНГ. На вечер запланирован традиционный дружеский обед для глав делегаций. Туда также приглашен кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес.