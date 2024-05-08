Песков заявил, что Путин может внести кандидатуру премьера в ГД в любой день

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин может внести кандидатуру премьера на рассмотрение в Госдуму, когда посчитает нужным, заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Life.ru.

Песков отметил, что это может произойти до конца недели.

Инаугурация Путина прошла 7 мая в Кремле. После вступления им в должность президента правительство РФ сложило полномочия.

Такая процедура предусматривается законом, а процедура формирования нового состава начнется с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры ГД.

Между тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что кандидатуры министров могут внести и рассмотреть до 15 мая.

До этого Путин заявлял о недопустимости пауз во время формирования нового кабмина. Он отметил, что ждет от коллег на всех уровнях исполнительной власти не только собранности и концентрации, но и работы на результат. Кроме того, глава государства похвалил членов уходящего кабинета, сказав, что все их профессиональные качества, включая опыт, знания и личный авторитет, будут востребованы.

