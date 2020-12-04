Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета США, в котором содержатся новые ограничения против газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.
Проект бюджета предусматривает санкции против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги для завершения строительства "Северного потока – 2". В документе также прописаны санкции против чиновников из Турции, которые принимали активное участие в покупке российских ракетных комплексов С-400.
Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций. Сотрудники ведомства предоставили 30 дней компаниям, которые попадают под расширенную интерпретацию, чтобы свернуть свою деятельность.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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