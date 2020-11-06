Жители России рассказали о карьерных страшилках для своих детей

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Россияне рассказали, с какими специальностями они не связывают карьеру своих детей. О результатах социального опроса сервиса Superjob рассказало издание РБК.
Респонденты рассказали, что чаще всего они используют известную карьерную страшилку о будущем дворника. Этот вариант ответа выбрали 10% участников опроса. Чуть меньше – 7% участников исследования – пугают детей работой продавца или кассира. Отмечается, что об этом ребенка чаще предостерегают женщины, чем мужчины.
6% опрошенных не хотят видеть своих детей уборщиками. Помимо этого, некоторые отметили, что не хотели бы, чтобы их ребенок работал в полиции. На четвертой строчке антирейтинга оказались сразу несколько профессий: грузчик, водитель, учитель, воспитатель и чиновник.
По мнению россиян, не лучшим выбором станет и медицинская стезя: опрошенные отметили неблагодарность пациентов и маленькую заработную плату. Кроме того, не пользуются успехом среди респондентов профессии военного и разнорабочего.
Родители не хотят видеть своих детей в будущем также блогерами, журналистами, официантами, барменами, курьерами, космонавтами, шахтерами, строителями и юристами.
При этом 8% респондентов высказали мнение о том, что плохих профессий не существует.
Ранее наркологи назвали самые "пьющие" профессии. Эксперты заявили, что к излишнему потреблению алкоголя склонны работники, трудящиеся удаленно. По словам специалистов, в первую очередь это касается представителей творческих профессий, где обязанности сотрудников не укладываются в жесткие рамки.
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