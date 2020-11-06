"Сеть": как взрослые разыгрывают детей на Хэллоуин

История о том, как 2020-й не упускает ни одного шанса напугать, расстроить и испортить настроение. Несколько лет подряд взрослые устраивают детям один и тот же розыгрыш – говорят, что съели все конфеты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.