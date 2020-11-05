В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 69 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 5 255 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 3 670 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 329 201 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 47,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,211 миллиона человек скончались.

В России зарегистрировано 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее предположил, что третью волну коронавируса в стране можно ожидать в марте.