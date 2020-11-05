Проценко рассказал, когда в России наступит третья волна COVID-19

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда в стране наступит третья волна коронавируса, передает RT.

"Если повернуться и посмотреть на уроки предыдущих... Идеально, если к марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать... третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина", – сообщил он.

Главврач ГКБ № 40 отметил, что на исследование вакцины понадобится 3-4 месяца.

Ранее Проценко поделился мнением о разнице между первой и второй волнами коронавируса в России. Он отметил, что в осенний период общество расслабилось и стало менее настороженным в отношении COVID-19.

Также главврач больницы в Коммунарке заявил о заполненности медучреждения больными коронавирусом.

В мире выявлено уже более 47,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,211 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.