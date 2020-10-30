Вирусолог рассказал, стоит ли бояться рекордных цифр по COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Паниковать из-за статистики заболеваемости по коронавирусу не стоит. Об этом в интервью Москве 24 заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский.

За минувшие сутки в России было выявлено рекордных 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19, в 4 072 (22,3%) случаях отсутствовали клинические проявления. Вместе с тем за сутки выздоровело также рекордное количество пациентов: 14 519 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии составляет 1 200 560 человек.

"Этот рост предсказывался, потому что люди вернулись из отпусков, дети пошли учиться. Кроме того, иммунитет осенью падает – это известно, становится холоднее. Все это повлияло таким образом", – объяснил специалист.





Алексей Аграновский вирусолог Плюс к тому все как-то расслабились, рано обрадовались, что пошел спад. Также до сих пор много людей к этому коронавирусу относятся как к чьей-то придумке, чему-то несерьезному. Это, конечно, не черная оспа, но достаточно серьезное заболевание, серьезная эпидемия. Нужно вести себя сдержанно, разумно, тогда мы все преодолеем.

Кроме того, эксперт добавил, что такая статистика связана с возросшим объемом тестирования. "Вот раньше, буквально несколько месяцев назад, этих тестов делали меньше и количество было меньше, количество выздоровевших было меньше, потому что не знали, от чего человек выздоровел", – говорит он.

Сейчас же схема отработана, поэтому количество выявленных случаев растет.

"А количество выздоровевших растет потому, что отработаны схемы лечения уже оптимальные. В самом начале не знали, что делать, а сейчас врачи знают, адаптировались", – подытожил Аграновский.

О том, когда может прекратиться ежедневный прирост новых случаев COVID-19, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция и ее эпидемиология все же недостаточно изучена", – отмечает она.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что вторая волна коронавируса в России еще не завершилась и, скорее всего, не достигла пика.

Эксперт напомнил, что заболеваемость COVID-19 в стране на сегодняшний день превышает 18 тысяч случаев в сутки. При этом такой показатель в полтора раза выше того, который фиксировался в мае, уточнил он.

Вместе с тем Нетесов подчеркнул, что на распространение COVID-19 напрямую влияет соблюдение масочного режима.