Вирусолог рассказал, стоит ли бояться рекордных цифр по COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Паниковать из-за статистики заболеваемости по коронавирусу не стоит. Об этом в интервью Москве 24 заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский.
За минувшие сутки в России было выявлено рекордных 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19, в 4 072 (22,3%) случаях отсутствовали клинические проявления. Вместе с тем за сутки выздоровело также рекордное количество пациентов: 14 519 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии составляет 1 200 560 человек.
"Этот рост предсказывался, потому что люди вернулись из отпусков, дети пошли учиться. Кроме того, иммунитет осенью падает – это известно, становится холоднее. Все это повлияло таким образом", – объяснил специалист.
Кроме того, эксперт добавил, что такая статистика связана с возросшим объемом тестирования. "Вот раньше, буквально несколько месяцев назад, этих тестов делали меньше и количество было меньше, количество выздоровевших было меньше, потому что не знали, от чего человек выздоровел", – говорит он.
Сейчас же схема отработана, поэтому количество выявленных случаев растет.
"А количество выздоровевших растет потому, что отработаны схемы лечения уже оптимальные. В самом начале не знали, что делать, а сейчас врачи знают, адаптировались", – подытожил Аграновский.
О том, когда может прекратиться ежедневный прирост новых случаев COVID-19, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция и ее эпидемиология все же недостаточно изучена", – отмечает она.
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что вторая волна коронавируса в России еще не завершилась и, скорее всего, не достигла пика.
Эксперт напомнил, что заболеваемость COVID-19 в стране на сегодняшний день превышает 18 тысяч случаев в сутки. При этом такой показатель в полтора раза выше того, который фиксировался в мае, уточнил он.
Вместе с тем Нетесов подчеркнул, что на распространение COVID-19 напрямую влияет соблюдение масочного режима.
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