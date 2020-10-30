Роспотребнадзор рассказал, когда может прекратиться рост случаев COVID-19

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Ежедневный прирост новых случаев коронавируса может прекратиться в середине ноября. Об этом РИА Новости заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, пока эпидемический процесс находится в фазе роста.

"Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция и ее эпидемиология все же недостаточно изучена", – сказала эксперт.

Пшеничная пояснила, что на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры.

В России за последние сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса. В 4 072 (22,3%) случаях отсутствовали клинические проявления. Всего в России зарегистрировано 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. За последние две недели, по словам мэра, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.

За сутки в столице выявлено 5 268 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 46,4% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 31,3%. Около 9,4% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 3,7% из них старше 80 лет. Еще 9,2% из числа заболевших – дети.

