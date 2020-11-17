Винзавод "Массандра" выставлен на торги в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Власти Крыма выставили на аукцион крупнейшее винодельческий и виноградарское объединение "Массандра". Соответствующий лот появился в "Единой электронной торговой площадке".

Он оценивается более чем в 5,3 миллиарда рублей. В настоящий момент 100% акций находятся в собственности республики. Отмечается, что размер ожидаемых поступлений в местный бюджет составляет 6 миллиардов рублей.

"Приватизация движимого имущества, включенного в состав казны Республики Крым и реестр имущества, находящегося в собственности Республики Крым, – обыкновенных акций в количестве 3 575 899 662 штуки, номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию", – исходит из информации на сайте площадки.

Отмечается, что предприятие выставлено единым лотом. Прием заявок завершится 8 декабря. На 14 декабря запланировано проведение аукциона.

В декабре 2019 года был принят закон о развитии виноделия и виноградарства в России. Были сформулированы основные понятия, которые установят особые требования к сырью и материалам. Кроме того, с его помощью организована поддержка отечественных производителей, также это поможет защитить потребителей от подделок.